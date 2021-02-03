В Свердловской области 152 человека подключены к аппаратам ИВЛ из-за Covid-19

За прошедшие сутки в Свердловской области зарегистрировано 334 новых случая Covid-19. Всего в регионе с начала пандемии зафиксировано 71 479 случаев.

По данным регионального оперштаба, состояние 337 человек оценивается как тяжелое: «240 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 152 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона (в Екатеринбурге и других муниципалитетах), составляет 2 047. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии».

За последние 24 часа 16 человек скончались от коронавирусной инфекции. Общее число смертей – 2 079.

Екатеринбург, Анна Темрук

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