Приговоренный к смертной казни убил женщину и сел на 9 лет

В Екатеринбурге рецидивисту, убившему заводчицу мопсов, у которой он трудился разнорабочим, вынесен приговор. Как сообщили в пресс-службе регионального управления СК России, преступление было совершено в садовом поселке в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Жертва – 45-летняя женщина, с которой 51-летний мужчина расправился после некой бытовой ссоры.

«Подсудимый дождался, когда женщина ляжет отдыхать, после чего вооружился топором и обухом данного орудия нанес потерпевшей удар по голове. От полученной черепно-мозговой травмы женщина скончалась на месте происшествия. С места преступления мужчина скрылся, однако впоследствии самостоятельно обратился в правоохранительные органы с сообщением о совершенном преступлении. На момент прибытия следственно-оперативной группы в указанный частный дом в нем находилось несколько десятков разводимых женщиной собак, которые были переданы волонтерам, оказывающим помощь животным», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчину признали виновным в убийстве. По приговору суда он проведет девять лет в исправительной колонии особого режима. В областном полицейском главке уточнили, что прежде мужчина уже совершал преступления и даже был приговорен за них к высшей мере наказания. «В свое время, на заре «лихих девяностых», Верховный Суд Республики Карелия приговорил его к смертной казни за ряд преступлений, предусмотренных еще Уголовным кодексом РСФСР. Благодаря начавшейся гуманизации уголовного права, смертный приговор был заменен этому мужчине на лишение свободы сроком на 25 лет. Отбывал данное наказание он в одной из колоний города Ивделя. Освободившись в 2018 году, гражданин остался в Свердловской области и постепенно перебрался в Екатеринбург, где стал оказывать помощь по хозяйству той самой женщине, с которой он потом жестоко расправился», – рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Екатеринбург, Елена Сычева

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