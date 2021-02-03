В ближайшие две недели в Свердловскую области доставят 120 тысяч доз вакцины от Covid-19

В Свердловскую область на этой неделе должно прийти 60 тысяч доз вакцины «Спутник V», еще столько же ожидают на следующей. В общей сложности к концу февраля количество доставленных доз должно увеличиться до 200 тысяч.

Как рассказал сегодня на брифинге заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, на сегодняшний день в 45 больницах открыто уже 70 прививочных кабинетов, где можно поставить прививку «Спутник V», реже – прививку «ЭпиВакКорона».

«Около 60 тысяч доз вакцины «Спутник V» мы уже получили. Сегодня получим еще 15 тысяч доз, еще через три дня – 45 тысяч доз. И на следующей неделе ожидаем 60 тысяч доз. Всего к концу февраля в общей сложности область получит 200 тысяч доз, – рассказал Павел Креков. – Скажу, что у нас в области и городе дополнительно вакцинируются военнослужащие, которые получают вакцину по линии Минобороны, и также отдельно вакцинируются люди в закрытых городах, там получают вакцину по линии ФМБА».

Вакцина «ЭпиВакКорона» пока поступает небольшими партиями, поскольку она еще находится на стадии клинических исследований. Свердловская область, по словам Крекова, получила 1000 доз, и следующая поставка будет только в конце марта.

«ЭпиВакКорона» пока не зупущена в массовое производство, запуск планируется только в апреле», – рассказал Креков.

Отвечая на вопросы о других вакцинах, чиновник заявил, что «у нас на горизонте в общей сложности 21 вакцина, которые сейчас разрабатываются». Вероятно, речь идет о прививках, которые исследуют сейчас в разных странах.

Добавим, что в Свердловской области начали работать три выездных пункта вакцинации. Преимущественно они отправляются на предприятия.

Всего, по данным, предоставленным региональным штабом «Новому Дню», на сегодняшний день в Свердловской области 43 671 человек привит первым компонентом, около 8 тысяч закончили вакцинацию двумя компонентами.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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