Муниципальный чиновник заплатит штраф за несогласованный ремонт фонтана в сквере Попова

Директор екатеринбургского МКУ «Городское благоустройство» Антон Козлов выплатит 20 тысяч рублей штрафа за проведение работ рядом с памятниками культурного наследия без согласования. Речь идет о повторной реконструкции фонтана в сквере Попова в конце 2019 года, работы по муниципальному контракту выполняло ООО «Техинвест».

Фонтан находится между двумя памятниками архитектуры – зданием аптеки горного ведомства на Ленина, 37, и Главпочтамтом на Ленина, 39. В соответствии с федеральным законом муниципальное учреждение должно было до начала ремонта согласовать проектную документацию с управлением Госохраны объектов культурного наследия Свердловской области, но это не было сделано. Нарушение было выявлено во время прокурорской проверки.

По решению Ленинского районного суда Екатеринбурга директор МКУ Антон Козлов был признан виновным в административном правонарушении по ч.1 ст.7.13 КоАП РФ и оштрафован как должностное лицо. Адвокат Козлова пытался оспорить постановление в Свердловском областном суде, указывая на отсутствие вины подзащитного. Однако облсуд счел, что вина директора «Городского благоустройства» была доказана, а штраф обоснован, сообщили в пресс-службе инстанции.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 03.02.21

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