В первый месяц нового года гаишники нашли 26 неисправных автобусов

За первый месяц 2021 года ГИБДД Екатеринбурга обнаружила 26 неисправных автобусов и выявила около 140 нарушений ПДД водителями.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу, за январь 2021 было проверено 230 автобусов. «В числе выявленных нарушений правил дорожного движения: нарушение требований сигналов светофора, правил проезда перекрестка и разговор по мобильному телефону», – отметили в ведомстве.

В Госавтоинспекции также добавили, что за первый месяц в регионе было зарегистрировано 13 ДТП с участием пассажирского транспорта, в которых 21 человек получил травмы различной степени тяжести.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

Екатеринбург. Другие новости 03.02.21

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