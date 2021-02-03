35-летнюю жительницу Екатеринбурга будут судить за организацию публичного дома

В Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела по факту организации занятия проституцией, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Полицейскими установлено, что 35-летняя горожанка с октября 2016-го по ноябрь 2019 года содержала на улице Токарей в Верх-Исетском районе массажный салон, в котором работницы фактически оказывали клиентам услуги интимного характера за вознаграждение. Отдел по борьбе с преступлениями в сфере нравственности ОУР УМВД раскрыл подпольную деятельность.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией». Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

Следственное управление УМВД по Екатеринбургу направило уголовное дело в Верх-Исетский районный суд для рассмотрения по существу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 03.02.21

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