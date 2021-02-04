Жительница Екатеринбурга через приставов вернула автомобиль, который ее бывший муж проиграл в карты

Судебные приставы вернули жительнице Екатеринбурга автомобиль «Киа Церато», который, как утверждала женщина, ее супруг проиграл в карты. Однако машина принадлежала екатеринбурженке, так как она приобрела ее после расторжения брака.
Владелица автомобиля подала в суд и выиграла процесс, но ответчик не торопился отдавать незаконно нажитое имущество. Машину пришлось разыскивать, и приставы обнаружили ее в поселке Исток. Автомобиль был буквально завален снегом. «Киа Церато» вернули хозяйке – должнику ничего не оставалось, как передать ключи и документы на авто.
Екатеринбург, Ангелина Сергеева
Екатеринбург. Другие новости 04.02.21
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