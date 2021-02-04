На Среднем Урале оттепель сменят тридцатиградусные морозы

Свердловскую область в ближайшую неделю ожидают погодные качели – вслед за оттепелью наступят сильные февральские морозы.

По прогнозам уральских метеорологов, в конце рабочей недели регион накроет очередная волна теплого воздуха. «Ожидаются снегопады, в южных районах области наступит интенсивная, но короткая оттепель с мокрым снегом и гололедом (5-6 февраля), которая 7 февраля завершится вторжением арктического воздуха с морозами -25…-30 градусов. Холода удержатся до конца первой десятидневки месяца», – сообщает главный синоптик области Галина Шепоренко.

В Екатеринбурге в ближайшие выходные дневная температура воздуха будет держаться на уровне +1…+3 градусов, ночью до -6. Но уже днем в понедельник, 8 февраля, резко похолодает до -19 ºC.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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