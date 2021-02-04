За сутки в Свердловской области умерли 14 больных Covid-19

За сутки в Свердловской области зарегистрировано 14 случаев смерти больных Covid-19, это на два человека меньше, чем вчера. Общее число летальных случаев – 2 093.

Новых случаев – 341, сообщили в региональном оперштабе. Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+162), Артинского городского округа, Асбеста, Белоярского городского округа, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Нижнего Тагила, Невьянска, Нижнесергинского района, Первоуральска, Полевского, Ревды, Североуральска, Слободо-Туринского района, Сухого Лога, Таборинского, Талицкого и Туринского городских округов.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 71 820.

Состояние 337 госпитализированных оценивается как тяжелое, 228 из них находятся в реанимации, в том числе 152 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести составляет 1 988. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки выписано 363 человека. Общее число вылечившихся достигло 64 507.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 04.02.21

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