В одной из крупнейших больниц Екатеринбурга отключилось электричество

Сегодня в 13:20 в ГКБ №40 Екатеринбурга произошло аварийное отключение электричества. Были задействованы резервные генераторы. Реанимационные и хирургические отделения оказывали помощь в штатном режиме. Угрозы жизни и здоровью пациентов не было, сообщил в соцсети пресс-секретарь областного Минздрава Константин Шестаков.

По его словам, к 14:20 все подразделения больницы уже были подключены к основному источнику электроснабжения. Авария ликвидирована. Больница работает в штатном режиме.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 04.02.21

Жителя поселка Уральский оштрафовали как организатора акции за Навального в Екатеринбурге. Он сделал репост в «ВКонтакте». / За сутки в Свердловской области умерли 14 больных Covid-19. / Прожиточный минимум для свердловчан пересчитали по-новому, но он все равно меньше 12 тысяч. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»