Высокоскоростные поезда, космические материалы и «Российская Арктика»: какие проекты планируют реализовать ученые на Урале

Какие проекты в области науки и техники сейчас реализуются, и в каких областях промышленности активно продолжают изыскания уральские ученые, сегодня на пресс-конференции рассказал академик РАН, вице-президент РАН, председатель Уральского отделения РАН Валерий Чарушин.

«Каждый день мы сталкиваемся с необходимостью опоры на научные достижения. Прошлый год очень ярко это показал. Все взоры были устремлены к достижениям медицины, химии, физики и, конечно же, математики», – поделился Валерий Чарушин.

Академик добавил, что в конце декабря 2020 года правительство приняло решение о создании пяти научно-образовательных центров в рамках национального проекта «Наука». К некоторым из них прямое отношение имеют и ученые Урала.

«Очень яркий проект собираются реализовать ученые из Миасса по созданию многоразовой ракеты-носителя. Очень много работ по созданию материалов для космической отрасли, а также проектов, которые связаны с ядерными исследованиями, ядерной энергетикой, – отметил Чарушин. – Второй проект – «Российская Арктика». Упор будет сделан на особенностях выживания человека на Севере и его адаптации. В этом проекте огромную роль будут играть иммунологические исследования».

Академик добавил, что еще один многообещающий проект – по созданию высокоскоростного состава – предложила компания «Синара». «Речь идет о высокоскоростных локомотивах и поездах со скоростью более 300 километров в час. Этот проект на 99% будет базироваться на отечественных технологиях и материалах. И он обещает занять значительную часть российского рынка и выйти также за пределы РФ», – отметил Чарушин.

Председатель УрО РАН подчеркнул, что институт продолжает работу с промышленными и медицинскими предприятиями. В настоящее время продолжается работа по созданию присадок при транспортировке нефти в условиях крайнего Севера. А также активно идет сотрудничество с одним из уральских фармпредприятий, которое занимается разработкой противовирусных препаратов.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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