В Свердловской области в год пандемии на 2% снизилась смертность от рака

За 2020 год смертность от онкологических заболеваний в Свердловской области снизилась более чем на 2%. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил главный врач Свердловского областного онкодиспансера Владимир Елишев.

«Наконец-то за несколько последних лет мы добились, мы получили снижение смертности от онкологических заболеваний. Примерно на 13-15% у нас снизилась одногодичная летальность. На 5% увеличилась продолжительность жизни контингента онкологических пациентов, которые состоят на диспансерном учете пять лет и более», – заявил Владимир Елишев.

За 2020 год примерно на 230-240 человек умерло меньше, чем за 2019-й. Специалист полагает, что этому способствовал комплекс мер: проведение онкологических скринингов, повышение онконастороженности у населения в информационном пространстве, переоснащение оборудования, введение новых стандартов и схем лечения.

Он отметил, что, как и в предыдущие годы, почти 50% всех смертей от онкологии приходится на рак легких, молочной железы и желудочно-кишечного тракта. Эти локализации являются самыми распространенными и сложными в лечении и диагностике.

В этом году планируется приобретение около 30 единиц медицинской техники, в которое входит оборудование для выполнения оперативного вмешательства – оснащение операционного блока, техника для лучевой диагностики – передвижные рентгеновские аппараты с C-дугой, оборудование для эндоскопической диагностики.

Главный внештатный специалист по амбулаторной онкологической помощи минздрава Свердловской области Денис Демидов заявил, что несмотря на перепрофилирование медицинских учреждений для борьбы с Covid-19, оказание помощи онкобольным пациентам не прекращалось: «Надо понимать, что пандемия захватила все страны и регионы мира. Действительно, часть пациентов были ограничены в помощи, но можно сказать одно: всеми силами оказание онкологической помощи осуществлялось. Конечно, мы говорим о лечении пациентов. Тут все было в 100% случаев, никаких отказов не было. Притом что некоторые учреждения были перепрофилированы и работали на оказание помощи больным с новой коронавирусной инфекцией. Диагностика проводилась, и мы видим по цифрам статистики, что пациенты выявляются, их достаточно много с онкологическими заболеваниями».

Кроме того, чиновник добавил, в 2021 году помимо шести имеющихся центров амбулаторной онкологической помощи в Асбесте, Краснотурьинске, Верхней Пышме, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле и Екатеринбурге планируется открытие еще трех – в Нижнем Тагиле на базе ГБ № 4, Ирбите, Первоуральске и Екатеринбурге в ГБ № 20 и ГБ № 24.

Екатеринбург, Анна Темрук

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