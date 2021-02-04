В автобусах до Академического водителей-мигрантов заменят на работников с Поволжья

У перевозчиков, которым принадлежит право автобусных перевозок на популярных маршрутах 012 и 019, из-за кадрового дефицита сложилась тяжелая ситуация с движением автобусов. Из-за пандемии и запрета на въезд в страну перевозчики лишились сотрудников, следовательно, выросло время ожидания транспорта, а в салонах часто теснота и давка. Из 285 автобусов, которые должны ездить в Академический, на линию выходят около 70 %. Сегодня на выездном заседании ЕГД депутат Николай Смирнягин поинтересовался, есть ли у мэрии какой-то вариант решения проблемы.

Николай Смирнягин

«У коммерческих перевозчиков с учетом пандемии резко сократилось количество водителей и кондукторов, их приглашали из среднеазиатских республик, они когда-то выехали [из России], а теперь заехать не могут. Но мы знаем, уже есть договоренности с Саратовской, Самарской, Волгоградской областями, водители приезжают, проходят стажировку, узнают маршруты», – рассказал председатель транспортного комитета мэрии Игорь Ощепков. В администрации города еженедельно проходят встречи с перевозчиком, выигравшим контракт на маршруты 012 и 019. Компания не справляется с контрактом, ее регулярно штрафуют, но отказаться от услуг мэрия не может. С лета этого года ситуация изменится: вместо машин средней вместимости в Академический запустят большие автобусы.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

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