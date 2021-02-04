«Ауди» влетела под КамАЗ, водитель погиб (ФОТО)

Сегодня утром на трассе между Полевским и поселком Станционный-Полевской произошла авария, в результате которой погиб водитель легковушки. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

28-летний водитель «Ауди 80», не справившись с управлением, выехал на встречку и влетел под движущийся на него КамАЗ – легковушку смяло. В результате ДТП мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Водитель грузовика не пострадал.

«Водитель КамАЗа рассказал, что, двигаясь со стороны поселка Станционный в направлении Полевского, в районе 1-го километра заметил встречный легковой автомобиль, движущийся на большой скорости, заднюю часть которого начало заносить в его сторону. Пытаясь избежать аварии, он предпринял попытку экстренного торможения, но столкновения избежать не удалось», – отметили в ведомстве.

В Госавтоинспекции добавили, что пострадавший купил автомобиль 3 февраля. После осмотра транспортного средства выяснилось, что на задних колесах автомобиля была надета летняя резина.

Полевской, Марина Симбирятина

Полевской. Другие новости 04.02.21

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