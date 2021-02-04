В приюте для бездомных хаски массово болеют собаки, нужна помощь

В екатеринбургском приюте для бездомных хаски HuskyEkb начали массово заболевать животные. «У нас катастрофа. Собаки болеют и болеют все!» – сообщают владельцы приюта. Для организации медицинской помощи нужны деньги.

Приют HuskyEkb занимается выхаживанием и пристроем собак северных пород, которые остались без дома в Екатеринбурге. На данный момент, по словам владельцев, в приюте находится 45 животных. Часть из них уже болеют, остальным нужны профилактические уколы.

«Мы пока не знаем, что это, но собаки болеют и болеют все! Понос, кашель? Сегодня мы с утра по клиникам, сдаем анализы на ВСЁ и делаем рентгены. На данный момент у нас более 45 собак, и нам остается только молиться, чтобы самая страшная зараза, такая как чума, обошла нас стороной, – пишут владельцы в соцсетях HuskyEkb. – Сейчас анализы сданы 5 собакам, назначены капельницы. А в случае ухудшения – везти в клинику на анализы остальных. Уколы нужно ставить всем, лекарства тоже нужно будет выкупать на всех, пока мы ждём результатов, но что бы это не было, это лечение 45 собак».

Визиты в приют пока запрещены. Но волонтеры просят помощи у всех неравнодушных в оплате лечения собак. Реквизиты для перевода денег есть в соцсетях HuskyEkb.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 04.02.21

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