34-летняя рецидивистка-мошенница пойдет под суд за обман 384 человек

В Екатеринбурге бывшая сотрудница микрокредитной организации провернула аферу на 40 млн рублей. Сейчас в отношении нее возбуждены два уголовных дела, предусмотренных статьей 159 УК РФ «Мошенничество» и статьей 158 УК РФ «Кража».

За полтора года с мая 2018-го по ноябрь 2019 года мошенница в общей сложности обманула 384 граждан. По данным следствия, женщина вынуждала граждан оформить кредит на свое имя, уверяя, что сама выплатит основной долг и проценты.

«Суть аферы заключалась в том, что она действовала по принципу финансовой пирамиды – погашала кредиты одних клиентов за счет займов последующих. Часть полученных кредитных денег она тратила на свои нужды. Таким способом обвиняемая обманула 353 человека», – рассказали «Новому Дню» в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Еще четверых аферистка обокрала, когда работала в финансовой организации. Похищая деньги со счетов клиентов, она гасила личный долг. Остальные 27 потерпевших не знали о своей задолженности. Злоумышленница с помощью имеющихся у нее копий паспортов оформляла на них займы. Чтобы руководство не уличило преступницу в махинациях, она потратила часть денег – 26 млн рублей на погашение долга.

Ранее женщина уже отбывала срок за мошенничество. Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Екатеринбург, Анна Темрук

Екатеринбург. Другие новости 04.02.21

Избивших девочку подростков в Тагиле нашли и отправили на беседу к начальнику полиции. / В приюте для бездомных хаски массово болеют собаки, нужна помощь. / «Ауди» влетела под КамАЗ, водитель погиб (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»