В администрации города рассказали, когда построят новые развязки в Академическом (ФОТО)

Вице-мэр по капстроительству Алексей Бирюлин сегодня на выездном заседании гордумы Екатеринбурга представил план реконструкции дорог близ Академического, рассчитанный до 2024 года. Он рассказал, что один из важных вопросов для решения проблемы с пробками в будущем новом восьмом районе города – продолжение работ на участке Серафимы Дерябиной – Онуфриева.

В 2019 году, напомним, открыли прямой проезд по Объездной из Академического, на втором этапе планируется построить эстакаду. «Те, кому со стороны Ботаники нужно выехать на Московский тракт, они уже на кольцо не будут заезжать, просто транзитом во втором, верхнем уровне продолжат свое движение, не ограничивая тех, кто уровнем пониже», – пояснил Бирюлин.

Алексей Бирюлин

Проектная документация разработана, эстакада длиной в 4 километра будет шестиполосной. Сейчас готовится заявка в министерство строительства области на получение финансирования. По словам Бирюлина, строительство развязки можно будет совместить со прокладыванием трамвайной линии.

Вторая развязка, которую реконструируют, находится неподалеку – это пересечение Амундсена и Онуфриева с Объездной. Это также шестиполосная дорога длиной почти 4 километра. В 2014 году под нее уже делали проектную документацию, но она устарела, нужно делать новую.

Следующий запланированный участок дороги – от Сахарова до Суходольской. Это будет вторая дорога-связка между Академическим и Широкой Речкой – первую проложили в 2020 году. Еще одна задача – строительство моста на перекрестке Амундсена и Парина, в перспективе по продолжению Амундсена можно будет выехать на ЕКАД.

Виктор Киселев

«Весь проект Академический – наше детище, мы его задумали, нарисовали, согласовали с городом Екатеринбургом и приступили к строительству. А без социальной сферы, без дорожной сети жизнь наших жителей невозможна. Все делается совместно с городом, мы распределяем обязанности, всю дорожную сеть мы стараемся проектировать самостоятельно», – отметил председатель совета директоров АО «Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Виктор Киселев.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

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