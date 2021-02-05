В Краснотурьинске две женщины погибли в пожаре. Одна из них курила в постели (ФОТО)

В Краснотурьинске этой ночью загорелась квартира в пятиэтажном доме на улице Карпинского. В ней находились две женщины – 78-летняя мать и 54-летняя дочь. Спасатели успели эвакуировать их из горящего помещения, но позже обе женщины скончались от отравления угарным газом и ожогов.

Следственный комитет начал проверку после гибели людей. По предварительным данным, причиной пожара могло стать курение в квартире.

«Жилище, в котором случилось ЧП, и ранее попадало в поле зрения наших коллег из МЧС. Примерно год назад пожарные уже выезжали по этому адресу тушить возгорание, с той лишь разницей, что тогда горел матрац, а сейчас предварительным очагом был диван, на котором находилась младшая из погибших женщин. Ее мать лежала на полу, рядом с диваном. Она от термического воздействия пострадала существенно меньше. Никто из других жильцов пятиэтажного дома не пострадал. Дверь квартиры, где случилась беда, была заперта изнутри, ее пришлось взламывать. При осмотре жилища сотрудники полиции обнаружили беспорядок, множественные окурки и стеклотару из-под алкоголя», – сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Точная причина пожара, а также смерти женщин будет установлена после экспертных исследований, добавили в СК.

Краснотурьинск, Ангелина Сергеева

Краснотурьинск. Другие новости 05.02.21

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