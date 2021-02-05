У бывшего министра финансов Галины Кулаченко украли «Инстограм» (СКРИН)

В фейсбуке бывшего министра финансов Свердловской области Галины Кулаченко появилась запись от ее имени о том, что ее страницу в инстаграме взломали.

«Друзья у меня украли Инстограм! На восстановление понадобится какое то время! Если пойдёт что то не так, имейте ввиду, это не я!!!» – говорится в сообщении. «Ждем!» – ответила ей уполномоченная по правам человека Татьяна Мерзлякова.

Впрочем, число ошибок в сообщении может говорить о том, что у экс-министра взломали, скорее, фейсбук. На странице Кулаченко в инстаграме сейчас – только одна фотография с семьей, размещенная около двух лет назад.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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