Число заболевших Covid-19 в Свердловской области превысило 72 тысячи человек

За сутки в Свердловской области зарегистрирован 331 новый случай заболевания Covid-19. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 72 151.

Как сообщили в региональном оперштабе, диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+121), Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского, Артинского городских округов, Асбеста, Белоярского городского округа, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышловского района, Кировграда, Красноуральска, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Невьянска, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сухого Лога, Сысерти, Тавды, Талицкого, Тугулымского и Туринского городских округов, поселка Уральский.

Состояние 329 госпитализированных оценивается как тяжелое, 225 из них находятся в реанимации, в том числе 153 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 1 892. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки выписано 346 человек. Общее число выздоровевших достигло 64 853.

Также зарегистрировано 15 случаев смерти больных Covid-19. Общее число случаев – 2 108.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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