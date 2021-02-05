Екатеринбург растаял и испачкал людей и машины: фоторепортаж с грязных улиц (ФОТО)

В Екатеринбурге потеплело до плюсовых температур. Снег, который коммунальщики складировали на тротуарах и обочинах, начал таять. Даже в центре города по дорогам текут грязные реки, которые дворники пытаются перенаправить в ливневку.

Автомобили постепенно становятся все одного цвета, как и обувь пешеходов. «Новый День» прошелся по проспекту Ленина, улицам Радищева, 8 Марта, Чернышевского, Карла Либкнехта и Малышева – возвращение Грязьбурга в нашем фоторепортаже.

Добавим, завтра ожидается столь же теплая погода, возможен снег с дождем, в воскресенье похолодает до -13…-15, а на следующей неделе возможны 30-градусные морозы.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

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