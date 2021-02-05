Орлов предложил дать право квартальным штрафовать за парковку под знаком

Врио главы Екатеринбурга Алексей Орлов предложил передать федеральные полномочия полиции местным службам благоустройства. Сегодня на совещании с руководителями районных администраций он сообщил, что штрафовать за парковку под знаком «Стоянка запрещена» смогут квартальные.

«Необходимо корректировать 52-й закон «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» в части расширения полномочий квартальных инспекторов. У них должна быть возможность применять штрафные санкции к нарушителям правил парковки, игнорирующим знаки «Стоянка запрещена». Отмечу, что наша главная задача – не штрафовать граждан, а навести порядок. Практика показывает, что в отсутствие автотранспорта вдоль обочин дорог эффективность уборки и вывоза снега возрастают кратно», – заявил Алексей Орлов.

«Новый День» спросил у автоюриста, руководителя Федерации автовладельцев России Максима Едрышова, как можно полномочия по штрафам от ГИБДД передать квартальным. «Никак. Это фантазии», – кратко оценил инициативу эксперт.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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