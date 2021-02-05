Самолет, следовавший из Екатеринбурга в Симферополь, вынужденно сел в Краснодаре

Сегодня самолет, летевший из Екатеринбурга в Симферополь, вынужден был совершить посадку в Краснодаре. Одной из пассажирок на борту слало плохо, и командир принял решение сесть в ближайшем аэропорту.

«Во время выполнения рейса U6-2931 по маршруту Екатеринбург-Симферополь у пассажира-женщины ухудшилось самочувствие. Для оказания своевременной медицинской помощи командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту г. Краснодара. Женщину у трапа ждала бригада скорой медицинской помощи, оказавшая первую медицинскую помощь», – сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Во время вынужденной остановки самочувствие пассажирки улучшилось, женщина продолжила полет. Самолет вылетел из Краснодара в Симферополь спустя 1 час 20 минут.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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