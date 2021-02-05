Директор УГМК по общим вопросам скончался в больнице

Сегодня в больнице от тяжелой болезни скончался директор УГМК по общим вопросам Владимир Белоглазов. Ему было 64 года.

Владимир Белоглазов окончил УПИ по специальности «физика металлов». 20 лет оставался в институте на научной работе. Прошел путь от инженера кафедры до заведующего межвузовской научно-исследовательской лабораторией, а затем директора НИИ проблем энергосбережения и автоматизации УГТУ-УПИ.

С 2000 по 2002 год работал директором по общим вопросам ОАО «Уралэлектромедь», с 2002 года – директор по общим вопросам ООО «УГМК-Холдинг».

В самом холдинге комментариев на эту тему не дают.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 05.02.21

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