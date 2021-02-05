«Автомобилист» вышел в плей-офф КХЛ

ХК «Автомобилист» гарантировал себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина. Это стало известно еще до окончания сегодняшнего домашнего матча екатеринбуржцев с «Нефтехимиком», так как «Сибирь» проиграла «Барысу» в параллельной встрече и потеряла шансы на выход в плей-офф.

«Автомобилист» в свою очередь одержал победу со счетом 4:3 на родном льду. В составе команды отметились Георгий Белоусов, Дмитрий Жукенов (оформил дубль) и Брукс Мэйсек. Ворота екатеринбуржцев защищал Владислав Гросс.

Благодаря победе «Автомобилист» занимает предварительное пятое место в Восточной конференции. До конца регулярного чемпионата подопечные Билла Питерса сыграют еще шесть матчей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 05.02.21

Директор УГМК по общим вопросам скончался в больнице. / В Санкт-Петербурге решили, что свердловского депутата Коркина будут судить в Серове. / Палеонтологи нашли доказательства охоты неандертальцев на малого пещерного медведя (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»