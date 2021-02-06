На ЕКАДе снегоход со снегокатом столкнулись с грузовиком, два человека погибло (ФОТО)

В ночь на субботу на ЕКАДе снегоход, буксировавший снегокат, выехал на встречку и столкнулся с грузовиком. В результате аварии погибли два человека.

По данным пресс-службы УГИБДД по Екатеринбургу, ДТП произошло в двенадцатом часу ночи на ЕКАДе. Снегоход со снегокатом на буксире двигался со стороны улицы Евгения Савкова в сторону Чусовского тракта и выехал на встречку, где столкнулся с попутно ехавшим грузовиком МАН. В результате ДТП погибли: 31-летний водитель снегохода и пассажир снегоката, личность которого устанавливается.

Освидетельствование водителя грузовика показало, что он был трезв.

«Автомашиной «МАН» управлял 51-летний мужчина, имеющий стаж управления транспортными средствами 33 года, который пояснил сотрудникам полиции, что при движении по автодороге ЕКАД в попутном направлении справой стороны увидел водителя на снегоходе и буксирующий снегокат, который потерял управление над транспортным средством и выехал на его полосу движения. Водитель принял меры экстренного торможения, но столкновения избежать не удалось» – сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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