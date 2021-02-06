Купили автомобиль и попали в смертельное ДТП: в Нижних Сергах в аварии погибли два человека (ФОТО)

В Нижних Сергах в столкновении «Шевроле Круз» и ВАЗ-21114 погибли водитель и пассажирка «четырнадцатой». Известно, что 35-летний мужчина и 25-летняя женщина только что купили машину в Екатеринбурге и возвращались на ней домой в Арти.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области, ДТП произошло сегодня в 01:25 на седьмом километре дороги «Обход Нижние Серги». Водитель «Шевроле Круз» выехал на встречную полосу, где машина столкнулась с ВАЗ-21114. 35-летний водитель и 25-летняя пассажирка ВАЗа погибли на месте.

«Погибшие водитель и пассажир – жители Артинского района. По предварительной информации, в этот день они купили автомобиль ВАЗ в Екатеринбурге и возвращались домой», – сообщили в ГИБДД.

В аварии небольшие травмы получили также два 21-летних пассажира «Шевроле», водитель не пострадал. Госавтоинспекторы выяснили, что в 2020-2021 году водитель иномарки привлекался за нарушение ПДД три раза. Освидетельствование не выявило опьянения. Пассажиры не были пристегнуты ремнями.

По факту ДТП будет проведено следствие.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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