В Свердловской области – 323 случая коронавируса и 13 смертей

В Свердловской области за последние сутки зарегистрировано 323 случая коронавируса и 13 новых смертей. Более трети заболевших выявлены в Екатеринбурге – 129 человек.
«Состояние 331 госпитализированного оценивается как тяжелое, 224 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 148 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона (в Екатеринбурге и других муниципалитетах), составляет 1 750. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – сообщает региональный оперштаб.
Екатеринбург, Анастасия Истомина
Екатеринбург. Другие новости 06.02.21
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