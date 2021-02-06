В Свердловской области – 323 случая коронавируса и 13 смертей

В Свердловской области за последние сутки зарегистрировано 323 случая коронавируса и 13 новых смертей. Более трети заболевших выявлены в Екатеринбурге – 129 человек.

«Состояние 331 госпитализированного оценивается как тяжелое, 224 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 148 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона (в Екатеринбурге и других муниципалитетах), составляет 1 750. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – сообщает региональный оперштаб.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 06.02.21

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