На проспекте Космонавтов из-за прорыва трубы образовался потоп

В Екатеринбурге сегодня утром на проспекте Космонавтов прорвало трубу. Вода, вышедшая на поверхность, затопила тротуары и дорогу, временно было приостановлено движение троллейбусов.

Как сообщают очевидцы в группе «Инцидент Екатеринбург» «ВКонтакте», авария произошла возле дома № 45. Вода очень быстро залила и тротуары, и проезжую часть.

«Встали троллейбусы, высаживают пассажиров, т.к. им не проехать по левому ряду, там меньше воды. Коммунальных служб не видно», – сообщили очевидцы.

Судя по более поздним фотографиям, на месте уже работает аварийная бригада. В пресс-службе МУП «Водоканал» на звонки корреспондента РИА «Новый День» не ответили.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 07.02.21

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