В ДТП с бензовозом пострадали три человека, тонна керосина разлилась на дорогу

Под Нижними Сергами бензовоз столкнулся с легковушкой. Три человека, ехавшие в «Фольксвагене», получили травмы. Из-за столкновения полуприцеп опрокинулся, на дорогу разлилась тонна керосина.

Авария произошла накануне вечером на 8 километре дороги Нижние Серги – Михайловск – Арти. Водитель бензовоза на повороте дороги вправо допустил занос полуприцепа. В полуприцеп врезался «Фольксваген», который ехал по встречной полосе. Три человека в легковушке, включая ребенка, получили травмы.

«В цистерне находилось около 30 тонн керосина, произошел разлив части (примерно 1 тонны). Сотрудники МЧС устраняют последствия разлива топлива», – сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Причины и подробности ДТП устанавливаются.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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