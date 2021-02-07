В Свердловской области – 313 новых случаев коронавируса и 11 смертей

В Свердловской области продолжает снижаться количество вновь выявленных случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки зарегистрировано 313 больных, 11 пациентов скончались.

Диагноз подтвержден у 137 жителей Екатеринбурга, остальные случаи выявлены в области.

«Состояние 331 госпитализированного оценивается как тяжелое, 225 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 150 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона (в Екатеринбурге и других муниципалитетах), составляет 1 858. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – сообщили в региональном оперштабе.

Общее число заболевших с начала пандемии составляет 72 787 человек, умерли 2 132.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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