Автомобиль занесло на скользкой трассе, погибли двое детей (ФОТО)

Сегодня в десять часов утра в Ивдельском районе, на 116-м километре дороги Ивдель – ХМАО столкнулись два автомобиля, погибли двое детей. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Приехавшие на место аварии сотрудники ГИБДД выяснили, что автомобиль «Киа Рио», ехавший со стороны Ханты-Мансийска в направлении Ивделя, вынесло на встречку, где он столкнулся с «Тойотой Ленд Крузер».

Восьмилетняя пассажирка «Киа Рио» погибла на месте до прибытия скорой, ее десятилетняя сестра скончалась по пути в больницу. Водитель, отец погибших, в тяжелом состоянии доставлен в ЦГБ Югорска. В тойоте никто не пострадал.

Сотрудники ГИБДД устанавливают личности погибших. Известно, что в автомобиле «Киа Рио» находилась семья, жители Нягани.

Как говорится в официальном сообщении УГИБДД, «из-за осложнившихся погодных условий, резкого похолодания после плюсовой температуры с дождем, произошел всплеск аварийности на дорогах»: «Только за утро воскресенья произошли еще две аварии с погибшими. Первое ДТП случилось около семи часов утра на 65-м км федеральной автодороги Екатеринбург – Тюмень. 31-летний водитель автомобиля «Киа Рио» при движении со стороны Тюмени в направлении Екатеринбурга не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовыми автомобилями МАН и «Вольво». В результате происшествия погибли 31-летний водитель и 21-летняя девушка-пассажир автомобиля «Киа Рио». Еще один 24-летний пассажир легковушки госпитализирован в Белоярскую ЦРБ в тяжелом состоянии».

Еще одно ДТП со смертельным исходом случилось около девяти часов утра на 63-м км дороги Екатеринбург – Реж – Алапаевск. Служебный автобус, который вез со смены одного рабочего, совершая обгон, задней частью на встречке зацепил «Ладу Приору», пассажир легковушки погиб на месте. Как сообщили «Новому Дню» в облпрокуратуре, ведомство проводит проверку. Выясняется, были ли соблюдены требования законодательства при перевозке пассажиров, особенно нормативы труда и отдыха водителя автобуса. Также проверят, проходил ли автобус предрейсовый осмотр на наличие неисправностей.

Госавтоинспекция призывает водителей сегодня по возможности отказаться от поездок.

Екатеринбург, Ольга Васнецова

Екатеринбург. Другие новости 07.02.21

В Свердловской области – 313 новых случаев коронавируса и 11 смертей. / В ДТП с бензовозом пострадали три человека, тонна керосина разлилась на дорогу. / В Свердловской области из-за погоды закрывают движение транспорта сразу на нескольких автодорогах. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»