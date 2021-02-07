Стали известны время и место прощания с директором по общим вопросам УГМК Владимиром Белоглазовым

Стали известны дата, время и место прощания с директором по общим вопросам УГМК Владимиром Белоглазовым. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе компании, траурные мероприятия пройдут 9 февраля 2021 года (вторник) в Александро-Невском соборе Ново-Тихвинского монастыря (г. Екатеринбург, ул. Зелёная Роща, 1) по следующему графику:

11:00 – 12:00 – гражданская панихида;

12:00 – 12:40 – отпевание;

13:00 – захоронение на Широкореченском кладбище (г. Екатеринбург, Московский тракт, 7-ой километр).

Генеральный директор ОАО «УГМК» Андрей Козицын выразил соболезнования родным и близким: «5 февраля 2021 года не стало директора по общим вопросам Уральской горно-металлургической компании Владимира Алексеевича Белоглазова. Скоропостижно оборвалась жизнь замечательного человека и незаурядного руководителя, роль и значение которого трудно переоценить для Уральской горно-металлургической компании.

Более двадцати лет в УГМК Владимир Алексеевич руководил серьезным блоком социальных вопросов. При непосредственном участии и под руководством Владимира Алексеевича реализовывались масштабные социальные, культурные и спортивные проекты Компании, которые вышли далеко за рамки внутри корпоративных и вошли в историю Свердловской области и других регионов присутствия УГМК.

Ушел из жизни яркий, замечательный человек, выдающийся руководитель, блестящий профессионал и умелый организатор, способный брать ответственность за решение самых сложных задач, связанных с развитием Компании. Благодаря своим профессиональным и личным качествам – тонкости ума, обаятельности натуры, преданности делу, чувству долга, врожденной интуиции, невероятной трудоспособности – он заслуженно вошел в историю Уральской горно-металлургической компании. Владимир Алексеевич всегда был открыт новым предложениям, любил и ценил жизнь, щедро делился своим опытом и человеческим теплом с окружающими.

Его вклад в становление и развитие Компании бесценен, его уход из жизни – невосполнимая утрата для всех.

Руководство и коллектив Уральской горно-металлургической компании глубоко скорбят и выражают искренние соболезнования родным и близким Владимира Алексеевича Белоглазова. Память о нем навсегда останется в наших сердцах».

Екатеринбург, Елена Васильева

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