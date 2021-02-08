В Екатеринбурге загорелся 23-этажный дом (ФОТО)

Сегодня в 07:08 поступил сигнал о пожаре в административном здании в Екатеринбурге, на улице Белинского, 83.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области «Новому Дню» сообщили, что, по предварительной информации, на площади 30 квадратных метров горят электрощитки с 1-го по 9-й этаж. Звеньями газодымозащитной службы проводится эвакуация людей и обследование помещений. На месте работают 46 человек личного состава, 14 единиц пожарно-спасательной техники, 5 звеньев газодымозащитной службы. О пострадавших пока информации нет.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 08.02.21

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