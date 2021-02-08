Пожарные сворачивают штаб у 23-этажной высотки, прокуратура начала проверку

Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга выясняет обстоятельства возгорания в 23-этажном офисном здании на Белинского, 83, в результате которого пострадали люди. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Тем временем пожарные уже справились с открытым огнем. Корреспондент РИА «Новый День» с места событий сообщил, что штаб сворачивают. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ГУ МЧС, сгорел кабель в щитках с 1-го по 16-й этажи. Тушение пожара осложнялось высокой температурой на верхних этажах, плотной дымовой завесой в здании, а также тем, что электрощитовые были закрыты на замок.

По уточненным сведениям, из здания были спасены 24 человека, восьми из них понадобились специальные маски. Двое пострадавших госпитализированы. Их состояние, уточнили в минздраве, оценивается как среднетяжелое. На месте пожара ведется проливка и разборка сгоревших конструкций.

В ликвидации огня было задействовано 75 человек, 24 машины, 20 звеньев газодымозащитной службы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 08.02.21

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