В Свердловской области выявили 301 случай коронавируса, 12 пациентов умерли

В Свердловской области продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом. За последние 24 часа в регионе зарегистрирован 301 случай Covid-19, при этом в Екатеринбурге впервые за долгое время зараженных выявлено меньше сотни – 73 человека. За сутки скончались 12 свердловчан, а общее число жертв коронавируса достигло 2 144.

По данным регионального оперштаба, 327 больных находятся в тяжелом состоянии, 133 из них дышат с помощью аппаратов ИВЛ. В состоянии средней тяжести – 1 911 пациентов. За сутки было выписано 317 человек. Число активных больных превышает пять тысяч.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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