Вирус Сендай оказался эффективен против Covid-19

Уральские ученые получили первые итоги экспериментального использования вируса Сендай против Covid-19. Испытания проводились на тридцати врачах-добровольцах в Ленинградской области осенью прошлого года. Вирус Сендай не опасен для человека, но активно стимулирует его иммунную систему, что уже нашло применение, например, в лечении онкобольных.

Как рассказал сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге президент Российского научного общества иммунологов, академик УрО РАН Валерий Черешнев, прививки с вирусом Сендай получали военные медики не старше 50 лет, которые работали в «красной зоне».

«Вакцинацию проводили трижды: с интервалом три недели, затем через месяц, и еще через месяц. Из тридцати испытуемых ни один не заболел. Все работают в коллективах. Никаких осложнений и инфекции не было. Сейчас только решается вопрос, нужно ли им прививаться разработанными отечественными вакцинами против коронавируса», – сообщил ученый.

Он отметил, что после публикации итогов исследования вируса Сендай как одного из методов лечения коронавируса будет подготовлен патент в Минздрав РФ.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 08.02.21

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