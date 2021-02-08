Лечение гелием ковидных пациентов так и осталось экспериментальным

Приборы «Ингалит», применяемые в качестве экспериментальной терапии коронавирусных пациентов с тяжелой формой пневмонии, до сих пор не поступили в массовое производство. В аппарате используется подогретая геле-кислородная смесь, которая убивает патогенные вирусы в легких больного человека и при этом не оказывает такой серьезной нагрузки на органы, как система ИВЛ.

Ранее испытания «Ингалита» проводились в одной из больниц Сыктывкара, и врачи оставили положительные отзывы. Планировалось, что приборы будут использоваться и в Екатеринбурге, но этого не случилось.

«На Урале не удалось начать такие исследования, хотя «Ингалит» прошел экспериментальные испытания. Но когда дело дошло до создания производственной линейки, появилось много замечаний. Как оказалось, самое сложное – это нейтрализовать выдыхаемую из легких струю воздуха. Гелий убивает массу вирусов, но не все. Поэтому нужен специальный резервуар для выдыхаемой части воздуха. Он был разработан, но в серию запустить до сих пор не удалось. Так что пока экспериментальный прибор есть только в больнице в Сыктывкаре в республике Коми и в военно-медицинской академии в Сосновом Бору в Ленинградской области», – рассказал на пресс-конференции ТАСС научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН Валерий Черешнев.

Он отметил, что геле-кислородные смеси продолжают применять в терапии коронавируса, так как это способ позволяет предотвратить переход болезни в тяжелую форму, когда человеку требуется искусственная вентиляция легких. Поэтому у разработчиков есть надежда, что проект с использованием «Ингалита» все-таки будет завершен.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 08.02.21

Из-за смерти второклассника на пожаре возбуждено уголовное дело. / Вирус Сендай оказался эффективен против Covid-19. / Либертарианцы хотят выйти на акцию протеста 23 февраля. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»