В Заречном возбуждено уголовное дело против полицейского, ударившего ножом обидчика

В городе Заречный против сотрудника дежурной части отдела полиции №29 возбуждено уголовное дело за нападение с ножом на человека.

По версии следствия, в ночь на 6 февраля полицейский отдыхал в ресторане на улице Таховской и поссорился с одним из посетителей. Конфликт между мужчинами вылился в потасовку. Подозреваемый догнал обидчика на улице и ударил его ножом в область поясницы, после чего скрылся, но вскоре его нашли в пьяном состоянии, сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Пострадавшему 30 лет, у него было диагностировано проникающее колото-резаное ранение. Полицейский подозревается в совершении преступления по ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), сообщили в СУ СКР региона.

«По данному факту проводится служебная проверка, по результатам которой подозреваемый будет уволен из ОВД по отрицательным основаниям и привлечен к ответственности в установленном законом порядке. Кроме того, за просчеты в работе по воспитанию личного состава его непосредственных руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности», – добавил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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