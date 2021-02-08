«Убьем заразу вместе». Уральские зеки-рэперы агитируют прививаться от коронавируса (ВИДЕО)

Уральские зеки записали антиковидный рэп. Осужденные из колонии № 12 в Нижнем Тагиле записали видеоролик, в котором призывают всех прививаться от коронавируса. Музыку и слова придумали сами исполнители – Александр Заяц и Евгений Кудрин.

«Спокойно раньше жили, беды никто не знал, пока с провинции Китая нам вирус не попал и разошелся очень быстро, буквально в каждый дом, передается просто – воздушно-капельным путем. Название такое: Covid-19. И надо поскорее от него нам избавляться. Российские ученые спасение нашли – вакцину Sputnik V они изобрели. Ты нам, ты нам помоги, Sputnik V, Sputnik V, вакцинацию пройти, Sputnik V, Sputnik V, от ковида нас избавит Sputnik V. Нет эффективнее вакцины – весь мир признает, по России вакцинация вовсю идет, все дружно ставим мы прививку made in Russia, на зависть Западу вакцина наша. Одобрена Роспотребнадзором, скоро ждем ее мы у себя за забором. О вакцинации в стране поем мы в этой песне. Прощай, коронавирус! Убьем заразу вместе», – призывают рэперы.

Добавим, в ИК-12 находятся осуждённые за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Прощай, коронавирус!

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 08.02.21

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