Депутат чуть не погиб на перевале Дятлова в годовщину трагедии со свердловскими туристами

Екатеринбургский депутат Алексей Вихарев побывал на перевале Дятлова спустя несколько дней после годовщины трагедии со свердловскими студентами. Сам народный избранник тоже чуть не погиб практически на том же месте. «Возвращаюсь из невероятной экспедиции на перевал Дятлова. Эмоции зашкаливают. Чего там только не было. Дважды проваливался под лед, вымок до нитки. Ночевал в холодной нетопленой избе. Перевернулся на снегоходе и отстал от группы. Еле откопался. Думал, уже все. Достанусь медведю на ужин. Замерз и устал невероятно. Но это того стоило! Настоящее приключение. На всю жизнь запомнится», – рассказал Алексей Вихарев.

В составе туристической группы он добрался до поселка Вижай, а оттуда на снегоходах до лагеря манси. Там группа заночевала, а с утра отправилась на перевал Дятлова с остановкой на базе Ильича. На снегоходах туристы проделали около 100 километров. При этом сначала температура воздуха была около -10 градусов, а к вечеру опустилась до -20.

«Тут начались первые сложности. Дорога узкая и тяжелая, снега метра 2-3. Техника вязла в снегу, скорость минимальная. Каждые 15 минут кто-то зарывался, останавливались, откапывались. Так больше восьми часов. Одна тяжелая машина встала намертво. Долго откапывали. Решили оставить ее в сугробе и дальше идти, чтоб забрать на обратном пути. Уже начинало темнеть и холодать. Видели много следов: медведь и волки, сказал организатор. Дальше за сугробами подъем в гору Холатчахль, везде лед и камни. Гусеница снегоход совсем не держит, лыжи скребут, нужно постоянно ловить равновесие», – поделился впечатлениями депутат.

По его словам, группа взбиралась на перевал уже из последних сил. В сумерках и при сильном ветре туристы осмотрели место, где в феврале 1959 года разбили палатку дятловцы. «Местные, кстати, уверены, что причина трагедии – запуск межконтинентальной ракеты. Она отклонилась от траектории и выжгла всё вокруг себя. Косвенно об этом говорили оранжевые круги на снегу и скорость, с которой отыскали ребят. В горах ежегодно теряется много туристов, и мало кого находят. Дятловцев отыскали практически сразу, вроде бы как по координатам этой самой ракеты», – сообщил Вихарев.

После осмотра места лагеря дятловцев группа, в составе которой был депутат, отправилась в обратный путь. Причем Вихарев был замыкающим. Это чуть не привело к трагедии. «Все хотели побыстрей вернуться домой и давили на газ. Как только за поворотом скрылся из вида предпоследний товарищ, я наскочил на пень, и снегоход улетел в кювет. В глубокий сугроб на бок, и заглох. Придавило ногу, но сумел откопаться. Схватил рацию – не работает. Снегоход не заводится. Остался один в полной темноте. И тут вспомнил про следы медведя и слова сопровождающего, что в этом году из-за тёплой зимы много шатунов бродит. Как-то не по себе стало», – рассказал Алексей Вихарев.

После он начал откапывать транспортное средство. «Помолился, успокоился, и пришло понимание, что нужно откапывать снегоход. Начал изо всех сил копать. Лопаты нет. Рыл руками. Снег, землю, долбил лед. Снял задеревеневшие промокшие варежки. Продолжил голыми руками. Через 40 минут откопал снегоход достаточно, чтоб попробовать перевернуть. А он, зараза, тяжеленный. Не переворачивается. Снова рыл и толкал. С божьей помощью удалось завести. Дал газу, навалился что есть мочи. И он пулей выскочил на дорогу. Он в одну сторону, а я в другую улетел. Потихоньку поехал, довольный и радостный, что все обошлось. Мишка и серый волчок без ужина остались. Через полчаса пути встретил гида, он отправился на мои поиски. Группа доехала до промежуточного лагеря и там спохватились, что меня нет», – поделился депутат.

Обратная дорога обошлась уже без приключений. Тургруппа заночевала в холодной избе, а утром двинулась в обратный путь – сначала на снегоходах, потом на машинах. Несмотря на экстрим, народный избранник сообщил, что хочет вернуться. «Только проехать на 85 км дальше, до плато Маньпупунер. Посмотреть на уникальные «девятиэтажные» столбы выветривания – природное чудо света», – добавил он.

Напомним, «Новый День» выпустил спецпроект, который рассказывает о совершенно новой версии гибели группы Дятлова в феврале 1959 года в горах Северного Урала.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 08.02.21

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