В сгоревшем подъезде на ЖБИ завершили ремонт (ФОТО)

Ремонт в подъезде дома на улице Рассветной, 7, где месяц назад произошел жуткий пожар, завершён. На работы по восстановлению, которые велись по инициативе председателя совета Фонда святой Екатерины Игоря Алтушкина, подрядчикам потребовалось две недели. Стены на всех этажах были очищены от копоти и оштукатурены, а запах гари удален специальным составом.

По словам мастера подрядной организации Александра Ермоленко, жители подъезда очень довольны работой строителей и оставляли записки, например «Спасибо, вам за ваш труд». «Люди с пониманием относились к тому, что происходило, и разрешали работать до одиннадцати вечера. На подъезде висит мой телефон, но не поступило ни одного звонка с жалобой. Конечно, что было и что стало – это две разные вещи. Стало очень красиво», – сказал прораб.

Рабочие спрятали в специальные кабель-каналы слаботочные провода и интернет-линии, заменили окна, полностью обновили поручни лестничных маршей и напольную плитку. За выходные строители закончили установку противопожарных дверей на каждом этаже, после чего покрасили стены.

«Делают все очень быстро и работают с утра и до позднего вечера. Все выполнено качественно. Стены и полы отлично сделаны. Теперь у нас образцово-показательный подъезд. Большая благодарность за установку второй входной двери в тамбур, которая сдерживает холод. Строители хорошие, всегда идут на диалог», – поделилась старшая по подъезду Людмила Недоспелова.

«Безусловно, такие происшествия не предугадать, не предвидеть, не подготовиться, поэтому, помогать в таких ситуациях долг каждого из нас», – прокомментировала заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.

Напомним, что Фонд святой Екатерины также поддержал семьи, потерявших близких в страшном пожаре.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 20.02.21

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