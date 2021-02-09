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Перевал Дятлова

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Вторник, 9 февраля 2021, 08:51 мск

Новости Екатеринбург

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В центре Екатеринбурга из-за обрыва проводов встали трамваи

В Екатеринбурге сегодня встало движение трамваев по проспекту Ленина и улице Луначарского. Пассажиры сообщают, что из-за морозов оборвало провода, эту информацию подтвердили в диспетчерской ЕТТУ. Там также сообщали, что последствия ЧП уже устраняют, но прогнозов по срокам возобновления движения не дают.

Сегодня в Екатеринбурге весьма морозно, -26 градусов, дует сильный ветер. Ранее в МЧС предупреждали об аномальном похолодании в Свердловской области до -34.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 09.02.21

9 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события. / Депутат чуть не погиб на перевале Дятлова в годовщину трагедии со свердловскими туристами. / В минЖКХ назвали территории, где проведут газ: денег на всех не хватает. Читать дальше

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