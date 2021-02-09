Счетная палата РФ признала свердловские реки и водохранилища самыми грязными

В Свердловской области реки, водохранилища и другие источники питьевой воды грязнее, чем в других регионах страны. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты РФ, проанализировав экологическую реабилитацию водных объектов за последние годы.

«На протяжении последних десяти лет на Свердловскую область приходится наибольшее среди субъектов Российской Федерации количество случаев высокого и экстремально высокого уровня загрязнения. При этом экологическая реабилитация водных объектов Свердловской области и других водных объектов, на которые в последние годы приходилось наибольшее количество случаев загрязнения, не проводилась», – говорится в докладе ведомства. По итогам 2019 года в Свердловской области пятый (самый низкий) класс качества эксперты присвоили воде из реки Исети ниже Екатеринбурга.

Аудиторы указывают и причину, по которой состояние воды не пытались улучшить. Областные власти либо не подавали заявки на проведение экологических мероприятий, либо подавали неполный пакет необходимых документов, как это случилось, например, в отношении Нижнего Тагила.

Всего на реках Обского бассейна, часть которых протекает по территории Свердловской области, в 2019 году зафиксировано 957 случаев загрязнения, из них 297 – экстремального. Сам Обский бассейн – на втором месте по количеству вредных сбросов после Волжского (в который входит, например, река Москва).

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

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