Валерий Чарушин собирается покинуть пост главы УрО РАН в 2022 году

Председатель Уральского отделения Российской академии наук Валерий Чарушин в 2022 году собирается покинуть свой пост. Полномочия он передаст преемнику.

Об этом академик рассказал в интервью в издании «Наука на Урале» на «Яндекс Дзен».

«С 2008 года и уже 13 лет я нахожусь на посту председателя Уральского отделения РАН, дольше всех своих предшественников. В следующем году буду передавать полномочия преемнику», – сообщил Валерий Чарушин.

69-летний академик также возглавляет Институт органического синтеза имени Постовского УрО РАН и является вице-президентом Российской академии наук.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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