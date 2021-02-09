Вор из Березовского выпал из окна с краденым телевизором из-за криков подруги

В Березовском осудили вора-рецидивиста, который не смог обчистить квартиру соседа из-за принципиальной подруги. Как сегодня сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, 31-летний грузчик Артур Юлдашев летом вышел из колонии, отсидев за кражу, месяц жил честно, а в сентябре «сорвался», заметив приоткрытое окно у соседа по этажу.

Целью вора стал телевизор, мужчина пробрался в чужую квартиру по карнизу, взял технику и направился обратно тем же путем, но когда вылезал из окна, его окликнула сожительница. Женщина потребовала вернуть имущество хозяину, Юлдашев испугался, не удержался и выпал из окна 2 этажа, держа телевизор в руках. Женщина спустилась, забрала телевизор и отнесла его соседу.

Березовский городской суд назначил Артуру Юлдашеву наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Березовский, Людмила Прокофьева

Березовский. Другие новости 09.02.21

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