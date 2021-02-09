Связисты ускорили интернет в ста уральских поселках и деревнях

Инженеры «Мегафона» провели масштабную модернизацию сети по всей территории Свердловской области: от села Бакряж на востоке до пгт. Тугулым на западе. Самой северной точкой проведения работ стало село Андриановичи, а на юге – Новоисетское. Теперь жителям небольших населенных пунктов региона потребуется всего 3 секунды на загрузку приложения в смартфон и 5-6 минут для скачивания фильма.

Особое внимание связисты уделили не только крупным поселкам, но и населенным пунктам, где проживает менее тысячи человек. Треть обновленных базовых станций размещены в деревнях с общим населением 300 тысяч человек.

«Мобильная связь в сельской местности зачастую становится практически единственным вариантом выхода в интернет. Сеть «Мегафона» уже сейчас можно использовать как альтернативу стационарному доступу, так как средние 4G-скорости составляют 28,5 мбит/сек. В прошлом году мы усилили мобильный интернет в 140 населенных пунктах Свердловской области, чтобы каждый мог получить госуслуги онлайн, работать и учиться дистанционно, общаться с помощью видезвонков и смотреть фильмы в HD-качестве», – отмечают в пресс-службе оператора.

Скорости интернета выросли также и у жителей 40 городов области, включая Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Полевской, Первоуральск, Краснотурьинск, Серов, Лесной, Нижнюю Туру, Красноуфимск, Заречный, Новоуральск, Асбест.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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