В гордуме Екатеринбурга появится депутатская группа для помощи больницам

В городской думе Екатеринбурга появится депутатская группа для помощи учреждениям здравоохранения Екатеринбурга.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети депутат Алексей Вихарев. Он отметил: несмотря на то, что городские больницы теперь подчинены областному минздраву, из города они никуда не делись, и им многого не хватает – продуктов, воды, бахил, кушеток, кресел-колясок. Врачи рады всему.
«Было бы хорошо, если за каждой больницей была бы закреплена шефская помощь. От депутатов, от бизнеса. Чтоб врачи напрямую могли выходить и формировать необходимые заявки. Что нужно вот прямо сейчас», – написал Вихарев.
Депутат также сообщил, что только что избранному главе города Алексею Орлову эта идея понравилась, и он пообещал поддержку по всем направлениям.
Екатеринбург, Евгения Вирачева
Екатеринбург. Другие новости 09.02.21
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