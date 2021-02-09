За сутки в Свердловской области впервые с ноября выявлено меньше 300 новых случаев Covid-19

Число новых случаев заболевания коронавирусом в Свердловской области продолжает медленно снижаться.

Как сообщили в региональном оперштабе, за последние сутки диагноз лабораторно подтвержден у 289 жителей Свердловской области. Таких цифр не было с ноября прошлого года. Вирус выявлен у жителей Екатеринбурга (+44), Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского, Артинского, Ачитского городских округов, Байкаловского района, Бисерти, Богдановича, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Кировграда, Кушвы, Красноуфимска и Красноуфимского района, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, поселка Свободный, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сосьвы, Сухого Лога, Сысерти, Талицкого и Туринского городских округов.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 73 377.

Состояние 329 госпитализированных оценивается как тяжелое, 203 из них находятся в реанимации, в том числе 129 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, лежащих в больницах, составляет 1 789. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки выписано 299 человек, всего – 66 144.

Также зарегистрировано 13 случаев смерти больных Covid-19. Общее число случаев – 2 157.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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