Митинги, прыжки с парашютом и съезд: как партии отметят 23 Февраля

В День защитника Отечества, 23 февраля, в Екатеринбурге планируется провести два митинга. Заявки подали региональные отделения ЛДПР и КПРФ. Но повестка у них разная. Также нашлись желающие отметить праздник прыжком с парашютом.

Антон Безденежных, руководитель аппарата реготделения ЛДПР, рассказал, что заявку в министерство общественной безопасности они подали только сегодня и еще ждут ответа. В качестве места проведения митинга либерал-демократы просят согласовать им площадь Советской Армии. «Тема митинга – такая же, как в Москве: в поддержку русской армии и традиционных ценностей», – рассказал Безденежных. В заявке указано, что ЛДПР ожидает на мероприятии 300 человек. Начало – в 12 часов.

Депутат заксо от КПРФ Александр Ладыгин рассказал, что они тоже подали заявку только сегодня. Коммунисты попросили пустить их митинговать на площадь Труда и сейчас тоже ждут ответа из МОБ. Ладыгин сказал, что точное время и место митинга будет известно в конце недели. Лозунги у КПРФ будут звучать не такие, как у ЛДПР. Как и в Москве, митинг коммунистов будет посвящен преодолению экономического кризиса и другим острым проблемам. КПРФ рассчитывает собрать 100 человек.

Своеобразно отметят 23 Февраля представители движения «За правду». Как рассказал их координатор Алексей Никифоров, в преддверии праздника запланированы прыжки с парашютом в аэропорту Логиново. В акции примут участники движения и партии «За правду» Свердловской и Челябинской областей. «Сейчас идет набор группы, многие участники будут прыгать в первый раз. Предварительно, так как все зависит от погодных условий, но пока планируем осуществить задуманное 20, 21 или 22 февраля», – рассказал Алексей.

«Справороссы» отмечать праздник не будут. «У нас съезд в эти дни в Москве. Весь партийный актив будет там. Поэтому без митингов. Особенно 23 февраля. Зачем людям праздники портить», – сообщил координатор СР по Свердловской области Андрей Кузнецов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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